Danza: Bolle presenta OnDance, una grande festa che travolgerà Milano (3)

(AdnKronos) - Anche l'università partecipa attivamente all'organizzazione di OnDance: Milano-Bicocca contribuisce a questa settimana di festa, ma anche di approfondimento, indirizzando cinque corsi accademici a produrre elaborati di approfondimento sulla danza approcciata dalle discipline economiche, antropologiche, psicologiche, fisioterapiche e sociologiche. Il risultato di questi studi verrà presentato durante un incontro tra gli studenti e Roberto Bolle previsto per il 12 giugno in ateneo. Grazie all'Archivio fotografico della fondazione del Corriere della Sera, del Teatro alla Scala di Milano e dell'Accademia della Scala, il tratto che porta da piazza Cordusio al Castello Sforzesco sarà animato per tutta la settimana di OnDance da una mostra fotografica che racconta il ballo a Milano nell'ultimo secolo. Ad accompagnare gli eventi anche un contest che esordisce per la prima volta in Italia: il Red Bull Dance Your Style, una sfida unica che vede protagonisti i migliori performer selezionati in tutta Italia, uomini e donne, di tutte le discipline della street dance. Una settimana intera di workshop gratuiti di street dance per tutti i livelli e per tutte le discipline, ospitati negli spazi messi a disposizione dall'Università degli Studi Bicocca. Questa prima edizione di OnDance si chiuderà infine con una grande festa, un djset organizzato da Radio Deejay all'Arco della Pace con un momento di ballo collettivo diretto da Roberto Bolle.