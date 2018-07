Dal bel Paese al gran Paese, la narrazione del brand Italia

Napoli, 6 lug. - (AdnKronos) - La reputazione e la narrazione del nostro Paese sono volani di sviluppo per il brand Italia. E la comunicazione è alla base del successo aziendale. Sono queste le prime considerazioni che emergono durante l'evento 'Dal bel Paese al gran Paese', organizzato da Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiane, che si sta svolgendo a Napoli, nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. Le società private e il Paese sono collegate, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L'affermazione sul mercato delle aziende italiane rappresenta essa stessa la considerazione e la valutazione che all'estero hanno dell'Italia. All'evento presenti diversi operatori della comunicazione e svariati brand internazionali, ma anche rappresentanti istituzionali. Pier Donato Vercellone, presidente Ferpi, Fabio Ventoruzzo, vice presidente Ferpi e director di 'Reputation Institute', Nicola Lener, vice direttore generale e direttore centrale per l'internazionalizzazione per il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alessandro Aquilio, country communication manager di 'Ikea', Cristina Camilli, responsabile relazioni istituzionali di 'Coca Cola', Manuela Kron, direttore corporate affairs di 'Nestlé' e Fabrizio Paschina, direttore comunicazione e immagine di 'IntesaSanPaolo'.