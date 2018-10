Csr: 135 progetti in gara per Sodalitas Social Award, martedì la premiazione

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Sono 135 i progetti in gara per l'edizione 2018 di Sodalitas Social Award, il riconoscimento assegnato in Italia alle imprese che assumono la leadership per realizzare un futuro sostenibile. A presentarli, imprese pubbliche e private, di ogni dimensione e settore, su temi legati a giovani e scuola, occupabilità e pari opportunità, clima e stili di vita sostenibili, contrasto alle disuguaglianze e inclusione sociale. Promosso da Fondazione Sodalitas e giunto alla 16esima edizione, il premio ha contribuito, sin dal suo inizio, nel 2003, a diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa in Italia, valorizzando le best practices delle aziende e le nuove tendenze, e dimostrando che è possibile coniugare crescita e sostenibilità. Fino ad oggi sono state oltre 2.200 le imprese partecipanti. Cinque i premi di categoria e cinque i premi speciali, che verranno consegnati nel corso dell'incontro "Le imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile", in programma martedì prossimo, 9 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso l'Auditorium di Assolombarda a Milano.