Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "In merito alla norma approvata in legge di bilancio che ha cancellato la previsione per componenti del Csm, dopo la fine del mandato, di non poter concorrere ad incarichi direttivi e semi direttivi per un anno e, per lo stesso periodo di tempo, di non poter ricoprire incarichi fuori ruolo, il ministero della Giustiza espresse parere negativo". Si legge in una nota del ministero della Giustizia.