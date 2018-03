Crolla ponte a Miami, “molti morti”

Washington, 15 mar. (AdnKronos) - Un ponte pedonale è crollato sulla strada sottostante alla Florida International University di Miami. Ci sono numerosi morti, secondo la polizia stradale della Florida, citata dall'emittente Abc, ma il numero non è ancora chiaro. Né sono al momento chiare le cause del crollo della struttura, collassata sulle auto e le persone che si trovavano sulla strada sottostante. Secondo il Miami herald sarebbero almeno otto le persone trasportate in ambulanza al centro traumatologico del Kendall Regional Medical Center. Le immagini aeree mostrano i primi soccorritori sulla scena dl disastro, mentre cercano di aiutare le vittime e individuare le persone sotto le macerie. Nel crollo sono rimasti schiacciati cinque o sei autoveicoli. L'arteria sottostante è la 8th Street, una strada trafficata che unisce il centro di Miami alla zona delle Everglades. Il Miami Herald riporta che il ponte, della lunghezza di 53 metri, la cui struttura portante era stata installata sabato, avrebbe dovuto essere ufficialmente inaugurato all'inizio del 2019. La struttura era stata a lungo richiesta dai frequentatori dell'università, in modo da poter evitare il traffico sottostante, dopo che lo scorso anno uno studente era stato investito e ucciso da un'auto durante l'attraversamento. Costato 14,2 milioni di dollari, era stato finanziato dal governo federale.