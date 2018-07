Cremona: evade dai domiciliari, arrestato

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari dopo aver ferito gravemente un cittadino indiano. Da un paio di giorni, però, di lui si erano perse le tracce. Fino a quando, ieri mattina, è stato rintracciato in una stazione ferroviaria e arrestato. E' accaduto nel cremonese, a un 40enne di origine marocchina. L'uomo era finito ai domiciliari lo scorso gennaio, in seguito a una condanna per aver colpito con un coccio di bottiglia un uomo, colpevole, a suo dire, di aver sputato a terra nella sua direzione. Solo per un caso l'episodio non si era trasformato in tragedia e per lui era scattato l'arresto per tentato omicidio. Dopo alcuni mesi di detenzione, era stato posto in regime di detenzione domiciliare. L'altro ieri, però, durante un controllo da parte dei carabinieri, l'uomo non è stato trovato in casa. Subito sono scattate le ricerche, che si sono concluse ieri mattina intorno alle 9, quando il 40enne è stato individuato alla stazione ferroviaria di Crema, mentre scendeva da un treno proveniente da Bergamo. Per lui sono scattate le manette.