Cremona: accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L'accordo, della durata di 8 anni, prevede l'installazione e la gestione di 10 colonnine di ricarica. Lo rende noto A2a. In una nota, la società spiega che "tutte le infrastrutture permetteranno la ricarica in contemporanea di due veicoli elettrici, assicurando un sistema improntato alla semplicità di utilizzo che possa garantire un facile accesso al servizio e un supporto continuo agli utilizzatori, con gestione da remoto di ogni stazione di ricarica". L'introduzione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nella città di Cremona è "parte significativa non solo degli importanti investimenti che A2a ha pianificato per i prossimi mesi per proseguire con lo sviluppo e l'espansione della rete di mobilità sostenibile, ma anche del rilevante impegno che con Lgh si è messo in campo per connotare sempre più Cremona con iniziative dell'ambito smart&green".