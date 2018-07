Cremona: accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (3)

(AdnKronos) - Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata a far parte del circuito di ricarica pubblica che comprende infrastrutture localizzate a Milano, Brescia e in Valtellina. Lo sviluppo della rete, attraverso l'implementazione di infrastrutture di ricarica che adottano tecnologie innovative, è reso possibile anche grazie all'esperienza e alle sperimentazioni in corso a Milano in via Ponte Nuovo, dove A2a ha realizzato il più grande e-hub in Italia per la ricarica dei veicoli elettrici della propria flotta: un'area green per contribuire, da protagonista, alla crescita di una mobilità più smart, più innovativa e più sostenibile. Il know-how ha permesso, inoltre, l'implementazione di modelli di business e offerte al servizio delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini, delle flotte aziendali e dei car-sharing.