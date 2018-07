Cremona: accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2)

(AdnKronos) - Un "ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all'interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart". Ad ulteriore conferma dell'importanza che il progetto ha assunto, Linea Più, società di vendita energia di Lgh, ha previsto un vero e proprio 'pacchetto' dedicato a questa rilevante iniziativa, col fine di incentivare la mobilità elettrica in città. L'offerta consente di accedere ad una ampia rete di servizi gestiti e sviluppati da A2a e dai suoi partner.