Costruzioni: Toninelli, senza edilizia qualità Italia è corpo senza scheletro (3)

(AdnKronos) - Lo scambio di informazioni tra progetti, aggiunge ancora il ministro, "è un valore aggiunto importantissimo. Da questo punto di vista la possibilità di lavorare su un principio di apertura come ?Open BIM? rappresenta un vantaggio irrinunciabile. Ora si tratta di spingere sul pedale dell'acceleratore per rendere il prima possibile operativa una piattaforma digitale di gestione del BIM e degli Oggetti BIM. E il mio ministero sosterrà il ruolo dell'Italia nella realizzazione della piattaforma europea. Ma è altrettanto fondamentale aiutare le amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti a progettare in BIM, una sfida tanto difficile quanto irrinunciabile". Perché, dopotutto, sottolinea Toninelli, "il ripensamento degli spazi urbani e del costruire in genere non può che avvenire tenendo conto, da una parte, della società che cambia e, dall'altra, del paesaggio e dell'ambiente, il cui valore costituzionale non è mai stato riconosciuto e difeso abbastanza nel nostro splendido Paese. Su questo garantisco il massimo impegno da parte mia e del mio ministero".