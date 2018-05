Corruzione: prima notte in carcere per Montante

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Prima notte in carcere per l'imprenditore Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali della Sicilia accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione che ieri è stato trasferito dai domiciliari al carcere. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, Montante dai domiciliari, nella sua villa di Serradifalco (Caltanissetta), avrebbe provato a inquinare le prove raccolte contro di lui dagli inquirenti. Così nei giorni scorsi i pm hanno chiesto al gip l'aggravamento della misura cautelare. Richiesta accolta dal gip nisseno Maria Carmela Giannazzo che ha disposto d'urgenza il provvedimento. Lo scorso 11 maggio, la notte dell'arresto a Milano, Montante aprì ai poliziotti, guidati dal capo della Mobile Marzia Giustolisi, solo oltre un'ora dopo. Per gli inquirenti perse tempo per provare a distruggere 24 pen drive su cui aveva nascosto parte del suo archivio. Ma lui aveva detto al gip di avere paura che fossero uomini di Cosa nostra "che volessero uccidermi". Non solo. Mentre era ai domiciliari Montante avrebbe anche ricevuto la visita di due persone nella sua villa. Così, ieri sera per Montante si sono aperte le porte del carcere.