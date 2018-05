Corruzione: arresto Montante, oggi interrogatori indagati Schifani ed Esposito

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Trasferta romana oggi per gli investigatori del caso Montante. Verranno interrogati gli indagati 'eccellenti' coinvolti nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'imprenditore siciliano che ieri sera è stato trasferito dai domiciliari al carcere su richiesta della Procura. Oggi verranno sentiti nella Capitale l'ex Presidente del Senato, Renato Schifani, ma anche il generale Arturo Esposito, ex direttore del servizio segreto civile oggi in pensione. E ancora Andrea Grassi, ex dirigente in della Polizia in servizio presso il Servizio centrale operativo e il professor Angelo Cuva. Infine, interrogatorio anche per Andrea Cavacece, capo reparto dell'Aisi. Sono tutti indagati per concorso in rivelazione di notizie riservate. A Schifani e Cuva viene contestato anche il reato di favoreggiamento. L'inchiesta della squadra mobile nissena ipotizza che il primo anello della catena delle fughe di notizie abbia visto in azione Andrea Grassi, ex dirigente della prima divisione del Servizio centrale operativo della polizia. Quest'ultimo avrebbe parlato con Cavacece, che a sua volta avrebbe attivato il generale Esposito. Ed, infine, Esposito avrebbe parlato con Schifani.