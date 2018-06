Cooperative: Cpl Concordia torna in utile, Barbieri nuovo presidente (2)

(AdnKronos) - "In tre anni - ha proseguito Gori - da incubo è diventata un'opportunità; un'opportunità di lavoro - il saldo occupazionale nel 2017 è positivo di 33 unità e altre 50 sono state assunte nel 2018 -, un'opportunità di crescita ordinata e rispettosa delle regole, un'opportunità per la cooperazione, che può raccontare una storia virtuosa ? non l'unica certo - tra tante vicende sfortunate. Credo che possiamo esserne orgogliosi.? Il portfolio lavori pluriennale della cooperativa ha superato i 700 milioni di euro: fra i contratti recenti si segnalano la trigenerazione per l'Acquario di Genova, i Global Service per il Teatro del Maggio Fiorentino e l'Auditorum di Roma, l'impianto di rigassificazione GNL a Marghera, il relamping delle torri faro dell'Aeroporto SEA di Linate, la posa reti in fibra delle città di Lecce e Taranto. Dopo l'approvazione del bilancio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che hanno la partecipazione al voto dell'86% degli aventi diritto. ?Ringrazio i Soci e il nuovo CdA per la fiducia che mi hanno espresso?, ha dichiarato il neopresidente Barbieri?. ?Fin da subito ci metteremo al lavoro per consolidare la ripresa aziendale, organizzando al meglio la governance dell'azienda e rafforzando l'identità cooperativa a partire dai soci, chiamati a riscoprire entusiasmo e senso di appartenenza?. Nel segno della continuità anche la riconferma di Pierluigi Capelli nel ruolo di Direttore Generale.