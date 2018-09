Conti pubblici: Bozza programma riforma, 118 mld attivabili per investimenti

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Ammontano a 118 miliardi le risorse "immediatamente attivabili" sul fronte degli investimenti pubblici. A indicarlo è il Programma Nazionale di Riforma. "E' necessario - si legge in una bozza - invertire il calo in atto dall'inizio della crisi. Il livello totale delle risorse finanziarie stanziate in un arco temporale che raggiunge i 15 anni per investimenti ancora da avviare, ma già scontati ai fini dell'indebitamento nette tendenziale, ammonta a circa 150 miliardi di euro. Di questi, circa 118 possono essere considerati immediatamente attivabili ed è quindi necessaria una forte spinta al processo di avvio e realizzazione degli investimenti sottesi". Il quadro programmatico di finanza pubblica, prosegue il testo, prevede un significativo aumento degli investimenti pubblici rispetto al loro andamento tendenziale, in modo da raggiungere almeno il 3% in rapporto al pil. Ma, si sottolinea nel testo del Pnr, "l'esperienza di questi anni mostra tuttavia che stanziare i fondi non basta per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica secondo tempi e modalità che rispettino gli standard di efficienza. Tra lo stanziamento delle risorse e l'effettiva consegna dell'opera conclusa è stato stimato che passino in media due anni per lavori di ammontare inferiore a 100.000 euro e fino a quindici anni per lavori di valore superiore a 100 milioni". Gli ostacoli alla spesa pubblica per investimenti risiedono non solo in vincoli di bilancio, ma anche in una serie di fattori di natura legale, burocratica e organizzativa che si sono accumulati nel corso degli anni. Il Governo creerà entro fine anno una task force per affrontare e rimuovere in tempi brevi questi ostacoli, disegnando procedure più celeri ed efficienti, rivedendo laddove necessario la recente normativa sugli appalti e valorizzando anche la modalità del partenariato pubblico-privato (PPP).