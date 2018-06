Conflitto interessi: Fiano a Casaleggio, pronti a legge in qualsiasi momento

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Vedo che c'è grande entusiasmo nel M5S per il progetto di legge sul conflitto d'interesse che ho presentato a nome del Pd. Peccato che questo testo sia lo stesso approvato alla Camera nella passata legislatura e bocciato allora dai grillini. Questo lo dico in particolare per il dottor Casaleggio che ha mostrato approvazione per questa iniziativa. Salvo segnalare un ritardo di 20 anni, per un progetto invero da poco approvato in una delle Camere". Lo afferma il deputato del Pd Emanuele Fiano. "Essendo comunque una legge già approvata in un ramo parlamentare, essa gode di un binario preferenziale ai sensi del regolamento. Invito pertanto il presidente Fico -chiede l'esponente Dem- ad assegnarlo come primo provvedimento di legge alla prima commissione della Camera non appena costituita, a giorni dunque, noi siamo pronti in qualsiasi momento".