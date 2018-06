Como: spaccio di droga nei boschi, un arresto

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato arrestato e tre sono stati denunciati in provincia di Como per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'area boschiva di Cadorago i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, perché trovato in possesso di 31,4 grammi di hashish e 54,2 grammi di marijuana. Inoltre sono stati denunciati un 28enne di Lurate Caccivio, trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana suddivisa in 8 panetti, un 31enne di Mozzate, sorpreso con oltre 50 grammi di marijuana e un 28enne di Cantù, con 10 grammi di marijuana.