Como: nasconde in casa oltre 2 chili di marijuana, arrestato

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Lo hanno sorpreso con una piantina di marijuana nascosta in auto. E, nel corso del controllo nella sua abitazione, hanno trovato oltre due chilogrammi di marijuana e altre 22 piante. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Dongo, in provincia di Como, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Parte della droga nascosta a casa dell'uomo era già suddivisa e confezionata. Nell'abitazione del 27enne sono stati inoltre trovati strumenti di precisione per pesare la marijuana.