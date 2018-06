Como: cerca di rubare una bicicletta, arrestato

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Un 24enne di origine tunisina è stato arrestato per il tentato furto di una bicicletta. A far scattare le manette i poliziotti di Como che lo hanno sorpreso mentre scappava lungo via Cadorna, rincorso da tre persone. E' uno degli inseguitori a raccontare agli agenti di aver notato il giovane mentre tentava di allontanarsi con la bici di un collega e di aver dato l'allarme a due amici, tra cui la vittima del furto. Il 24enne ha cercato di giustificarsi sostenendo di essere il proprietario, nonostante tenesse sollevata la bici ancora bloccata dal lucchetto, ma una volta scoperto si è dato alla fuga. Portato in Questura e dopo gli accertamenti di rito, il giovane è risultato titolare di un permesso di soggiorno scaduto dal 2015, varie le denunce a suo carico per furto, ed è risultato destinatario della misura dell'obbligo di firma. Sarà processato per direttissima.