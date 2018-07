Como: avevano rapinato Casinò Campione, arrestati

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - I carabinieri di Campione d'Italia insieme ai colleghi del nucleo investigativo del reparto operativo di Como hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como nei confronti di due uomini ritenuti responsabili, in concorso con un ex dipendente del Casinò di Campione d'Italia e con una quarta persona non ancora identificata, di una rapina aggravata commessa ai danni della casa da gioco lo scorso 28 marzo. Le indagini, coordinate dalla procura di Como e condotte in cooperazione con le autorità elvetiche, hanno consentito di accertare che i due arrestati hanno avuto il ruolo di ideatori e istigatori della rapina. E' infatti su istigazione dei due uomini che l'ex dipendente del casinò ha accettato di fornire loro aiuto, scattando fotografie all'interno della struttura per poter studiare preventivamente i luoghi e le vie da seguire, consentendo loro di utilizzare l'ascensore di servizio, normalmente riservato al personale e munito di badge e agevolando l'ingresso del soggetto non ancora identificato. In particolare a quest'ultimo, il dipendente infedele ha lasciando aperta una porta attraverso la quale ha potuto raggiungere con il volto travisato l'area casse. Gli investigatori hanno potuto anche accertare che "la moto utilizzata per la rapina è transitata per Campione d'Italia, proveniente dal territorio italiano, il 27 e 28 marzo 2018, con alla guida, verosimilmente il rapinatore non ancora identificato". Infatti, "in base alle riprese video effettuate dalle telecamere installate presso la casa da gioco, si è avuto modo di ritenere che la rapina fosse stata programmata per il 27, ma che, per una mera casualità, sia sfumata e posticipata al giorno successivo". I carabinieri hanno infine proceduto, in data odierna, a "una articolata attività di perquisizione". Le indagini continuano per individuare il quarto responsabile e recuperare la somma sottratta, pari a 756.122,29 franchi svizzeri.