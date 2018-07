Commercio: parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge

Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia ?Educazione all'acquisto legale: fermiamo la contraffazione!?, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliaia di studenti ed è stato inserito dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme alla giornata #Legalità mi piace, fra le iniziative del Piano Strategico Nazionale Anticontraffazione 2017/2018. Dall'esperienza di ?Tutto quello che sto per dirvi è falso?, primo spettacolo teatrale dedicato all'emergenza contraffazione e in scena dal 2013, nasce un flashmob mirato a sensibilizzare i potenziali compratori del finto lusso. 'Niente di vero sotto il sole', promosso e sostenuto da Confcommercio - Imprese per l'Italia con Confcommercio Unione Metropolitana Venezia e Federazione Moda Italia, andrà in scena da oggi all'8 luglio nelle piazze e nelle vie centrali delle più note località turistiche del litorale veneto. La protagonista è sempre Tiziana Di Masi, interprete dello spettacolo diventato il principale strumento nazionale di formazione e informazione in materia di falsi, che ora racconta ai turisti chi ci guadagna davvero e chi ci perde, e di una guerra in atto, tra l'economia legale e quella illegale, promuovendo nelle spiagge, laddove l'acquisto dei falsi è più praticato, il consumo consapevole. Si parte oggi, lunedì 2 luglio da Bibione, martedì 3 luglio, Porto Santa Margherita, 4 luglio a Ca' di Valle (Cavallino-Treporti) 5 luglio Jesolo Lido 6 luglio Rosolina Mare 7 luglio Chioggia fino alla conclusione di domenica 8 luglio al Lido di Venezia in piazzale Santa Maria Elisabetta, dove interverrà anche Anna Lapini componente di giunta incaricata per la legalità e la sicurezza: ?Confcommercio crede fermamente che per contrastare la concorrenza sleale dei venditori abusivi si debba intervenire sulla domanda, coinvolgendo ed informando i consumatori dei danni che può comportare un acquisto illegale. E la scelta della rappresentazione teatrale, dimostrata dal successo di questo progetto, è quella vincente?.