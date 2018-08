Commercio estero: al Mise prima riunione task force costi e benefici accordi

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Al via la Task force sui costi e benefici degli accordi di libero scambio multilaterali e bilaterali che coinvolgono l'Italia, l'Ue e i Paesi terzi, istituita su iniziativa del sottosegretario allo Sviluppo economico con delega al Commercio estero, Michele Geraci, d'intesa col Ministro Luigi Di Maio. Una task force, questa, che durerà circa 2-3 mesi, e che permetterà "di mettere a punto un framework teorico da applicare ai singoli trattati internazionali per valutare gli eventuali aggiustamenti da fare", spiega Geraci al termine della prima riunione. Questo 'framework', rileva, "sarà utile in fase di trattativa degli accordi internazionali, dove c'è un maggior margine di manovra". La task force analizzerà gli effetti dei precedenti accordi "perché la storia ci può insegnare dove sono stati fatti passi giusti o errori per non ripeterli" nel prossimo futuro. Al primo incontro che si è svolto oggi al ministero di via Molise hanno partecipato, oltre alle direzioni generali del ministero per l'internazionalizzazione del sistema produttivo e la politica commerciale, anche i rappresentanti del ministero degli affari esteri, del ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, tecnici della Commissione europea, nonché esponenti di vertice delle associazioni del sistema produttivo italiano ed accademici.