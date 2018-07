Commercio: Confesercenti, con liberalizzazioni orari violato statuto imprese (2)

(AdnKronos) - "Non abbiamo mai smesso di lottare per una revisione della normativa che riporti l'equilibrio tra le varie tipologie distributive commerciali. Una liberalizzazione disastrosa - sottolinea Confesercenti - che ha creato un regime di concorrenza insostenibile per i piccoli esercizi di vicinato, che hanno chiuso a migliaia. Al Governo e al Parlamento non chiediamo di stare chiusi sempre, ma di restare aperti solo quando e dove necessario, specialmente nelle località turistiche". " Perciò riteniamo che le competenze in materia debbano, necessariamente, tornare alle Regioni che conoscono il territorio e le sue specificità. Una proposta ragionevole, dunque e assolutamente compatibile con le prassi europee, che punta a correggere una distorsione", conclude Confesercenti.