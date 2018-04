Commercio: assessore Veneto, rivedere normativa su aperture festivi (2)

(AdnKronos) - L'assessore sottolinea che "la Regione del Veneto si era assunta l'onere di individuare strategie idonee a superare la delicata problematica della liberalizzazione degli orari di vendita e dei giorni di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, competenza di cui le Regioni sono state espropriate. Per questo abbiamo dato vita ad un tavolo regionale, che abbiamo voluto chiamare in modo esplicito ?etico? per la sua valenza sotto questo profilo, aperto a comitati, associazioni di categoria, parti sociali, ANCI Veneto?. "Con il cosiddetto ?Decreto Salva Italia? è stata imposta la liberalizzazione anche per quanto riguarda gli orari di vendita e i giorni di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali pensando di contribuire a rivitalizzare l'economia. E' dimostrato ? sottolinea Marcato - che non c'è stata nessuna ricaduta positiva da punto di vista economico e commerciale dalle liberalizzazioni, che spalmano le stesse vendite su 7 giorni invece che su 6, aumentando le spese e sottoponendo i lavoratori a turni di lavoro assurdi?.