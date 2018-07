Cnel: insediata Commissione Istruttoria III – politche Ue

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Si è insediata oggi, nella sede di Villa Lubin in Roma, la Commissione istruttoria III - Politiche dell'Ue e Cooperazione Internazionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sotto la presidenza del vicepresidente del Cnel Elio Catania. Nella sua prima seduta, la Commissione, si legge nella nota, ha stilato un programma di lavoro e un calendario delle attività. In particolare, ha deciso di approfondire il tema della riforma dei fondi strutturali, dell'unione bancaria e di prendere in considerazione il parere sul pacchetto relativo all'unione economica e monetaria adottato dal Cese (Comitato Economico e Sociale Europeo) nella sessione plenaria n. 534 del 19 aprile scorso. Il presidente Catania, inoltre, ha comunicato al ministro competente, Paolo Savona, presente oggi al Cnel per una pubblica iniziativa, l'avvio delle attività della Commissione che, per la prima volta nella storia dell'organo costituzionale, è specificamente dedicata alla legislazione e alla regolazione europea in materia economica.