Cittadinanza: Anzaldi, grazie a Pd intanto c’è ius sportivo

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Lo ius soli non passa grazie all'assenteismo politico dei M5S. E certe scelte, nel giorno della vigilia di Natale, puzzano come gli scioperi di venerdi. Ma oggi grazie al Pd e solo al Pd diventa legge lo ius sportivo". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico. "È un provvedimento -spiega- che permetterà di giocare e divertirsi anche ai cittadini stranieri. Il merito è del Pd, delle sue proteste, dei suoi atti parlamentari e della sua decisione di scrivere al Cio di Losanna per chiedere due cose: se sapessero cosa accadeva in Italia alla Tam Tam Basket di Castelvolturno e se non ritenevano di dover intervenire nel rispetto dell'articolo 6. Che recita: 'Il godimento dei diritti e delle libertà stabiliti nella presente Carta Olimpica deve essere assicurato senza discriminazioni di qualsiasi genere, come la razza, il colore, il sesso, l'orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di qualsiasi altro tipo, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o qualsiasi altro stato'". "Oggi con il passaggio al Senato della legge di bilancio, grazie al ministro Luca Lotti, lo ius soli sportivo è diventato legge. È una tappa importante per lo sport italiano, un atto di giustizia nei confronti di tutti quei giovani che vivono nel nostro Paese rispettandone le leggi, che studiano e chiedono solo di fare sport come i loro compagni di scuola. Da oggi -conclude Anzaldi- e' possibile grazie al Pd di Matteo Renzi e al coraggioso impegno del ministro Luca Lotti".