Cinema: Denevue, a ottobre girerò film a Parigi del regista giapponese Hirokazu Kore’eda (2)

In un Teatro gremito, l'incontro con la Deneuve è stato un'occasione speciale per dialogare con un'artista magnetica, intellettuale e glamour, tra le più affascinanti e ammirate dell'ultimo secolo. Lei, soprattutto, è il volto indelebile di una indimenticabile stagione che ha cambiato il modo di fare cinema, segnata da maestri come Buñuel e Truffaut. Del primo ha svelato: ?In La mia droga si chiama Julie Truffaut non aveva scritto dialoghi, cosa che rendeva tutto difficile. Fu un'esperienza incredibile perché lui amava molto gli attori, era attento, vicino, sempre con tanta intensità?.