Ciclismo: Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino (2)

(AdnKronos) - "La preparazione in altura è un momento fondamentale per migliorare il rendimento di un'atleta, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte e nasce l'esigenza di continuare a fare carichi di lavoro importanti senza mettere in difficoltà il fisico degli atleti -afferma Slongo -. Il Passo San Pellegrino offre le condizioni ideali per allenarci al meglio, temperatura mite, aria fresca, salite, discese, tratti pianeggianti a fondo valle, e soprattutto un ambiente sereno e familiare a cui si fa presto ad affezionarsi. Quando siamo lassù, tra le bellissime montagne della Val di Fassa, le famiglie ci raggiungono volentieri, i bambini hanno a disposizione tantissime attività per passare le giornate e divertirsi mentre il papà si allena, poi alla sera ci ritroviamo tutti insieme e l'atmosfera ?casalinga? che si crea contribuisce senza alcun dubbio al benessere fisico e psicologico dei nostri corridori". In occasione del ritiro al Passo San Pellegrino il Team Bahrain Merida ha programmato anche una conferenza stampa che avrà luogo giovedì 14 giugno alle ore 14:30 presso QC Terme Dolomiti (Str. di Bagnes, 38036 Pozza di Fassa - Tn) durante la quale Vincenzo Nibali svelerà le sue ambizioni e i suoi piani per il Tour de France.