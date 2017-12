Chiesa: arcivescovo Milano domani in visita a Pio Albergo Trivulzio

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Domani, domenica 31 dicembre, alle 16 l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sarà in visita al Pio Albergo Trivulzio per incontrare gli anziani ospiti dell'istituto, il personale e la direzione. Nella chiesa del centro pregherà con gli anziani, rivolgerà loro una riflessione e intonerà il 'Te Deum'. Alle 18.30 l'arcivescovo sarà nella parrocchia di San Fedele dove insieme alla comunità religiosa dei gesuiti e ai fedeli celebrerà l'eucarestia e ripeterà il canto del 'Te Deum'. Lunedì 1 gennaio, Giornata mondiale della pace, monsignor Delpini presiederà la celebrazione eucaristica in Duomo alle 17.30. Alla messa parteciperanno i rappresentanti delle diverse confessioni che aderiscono al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. Al termine l'arcivescovo li riceverà in arcivescovado per un incontro.