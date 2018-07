Centrodestra: Carfagna, Berlusconi tratteggia futuro, sola rabbia non basta

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - ?Fermezza contro l'immigrazione clandestina senza venire meno all'umanità e alla compassione, attenzione ai diritti dei lavoratori senza che questa significhi costringere le imprese a chiudere per l'eccessiva pressione fiscale, capacità di ascoltare le paure e le esigenze del popolo italiano senza per questo scadere nel populismo e restare imbrigliati in una campagna elettorale permanente". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia. "L'intervista del presidente Silvio Berlusconi è un vero e proprio manifesto politico e dimostra come può e deve essere il centrodestra del futuro, quello che tornerà al governo del Paese non appena si sarà esaurita la fase della rabbia e della protesta, che non ha prodotto finora nulla di positivo per l'Italia. Forza Italia sarà il perno di questo progetto e lo farà con le sue buone idee, che sono le stesse della maggioranza degli italiani. Fino a quel momento cercheremo di dare un contributo dall'opposizione per evitare che i Cinquestelle sfascino il Paese pensando di potersela cavare gettando fumo negli occhi agli italiani, contando sulla lealtà di Matteo Salvini rispetto al programma del centrodestra, che è stato il più votato alle ultime elezioni?, conclude l'esponente azzurra.