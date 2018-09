Caso Regeni: Fico a genitori Giulio, fondamentale trovare verità, avanti insieme

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Questo pomeriggio ho incontrato a Montecitorio i genitori di Giulio Regeni. Mi hanno parlato della staffetta ciclistica che in questi giorni sta percorrendo l'Italia per richiamare l'attenzione e chiedere verità per Giulio. La ciclostaffetta si concluderà la prossima settimana proprio a Roma". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, soffermandosi sull'incontro avuto nel pomeriggio con i genitori del ricercatore italiano che ha perso la vita al Cairo. "Oggi è stata l'occasione - prosegue Fico - anche per raccontare loro della missione al Cairo di pochi giorni fa, durante la quale ho incontrato le massime autorità egiziane e ho avuto modo di conoscere i consulenti egiziani della famiglia Regeni: Ahmed Abdallah e Mohamed Lofty. Andare avanti in questo percorso di ricerca della verità è fondamentale per tutti noi".