Caso Maugeri: Formigoni, sequestro di 5 milioni euro è fake news

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - "È circolata oggi la notizia in base alla quale la Corte dei Conti avrebbe 'sequestrato 5 milioni di euro a Roberto Formigoni'. Non è vero". Lo dichiara lo stesso Formigoni, in relazione al caso Maugeri, specificando che "la Corte dei conti non mi ha sequestrato nulla perché nulla posseggo. E tutto quanto possedevo (poco in verità) mi è stato già sequestrato da anni, per ordine della Magistratura, nel corso del processo intentato contro di me. Dunque, la notizia che tende a far credere che io possegga un tesoretto da 5 milioni di euro che può essere sequestrato è falsa. Non ho mai posseduto e non posseggo questa cifra". L'ex presidente di Regione Lombardia evidenzia anche che "la volontà di sequestrarmi 5 milioni di euro nasce dal fatto che non avrei corrisposto la provvisionale di 3 milioni a regione Lombardia. Questo è vero. Si cerca di punirmi con il pagamento di 5 milioni perché non ho versato 3 milioni alla Regione. Ma non ho versato 3 milioni alla Regione perché non ho mai posseduto 3 milioni. E, lo ripeto, non possedevo e non posseggo più nulla perché mi è stato sequestrato tutto". Rispetto anche alla decisione della Corte di sequestrare i vitalizi e il trattamento pensionistico, "se capisco bene, vuol dire che da ora in poi non percepirò più quanto mensilmente ricevo come trattamento pensionistico (ai vitalizi ho rinunciato da tempo). E dunque, poiché vivo di sola pensione (tutt'altro che d'oro), se anche questa mi venisse tolta, vivrò d aria. Ne guadagnerà certamente la mia linea" chiosa Formigoni.