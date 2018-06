Caso Maugeri: Formigoni, sequestro di 5 milioni euro è fake news (2)

(AdnKronos) - Infine "occorre smentire anche la falsa notizia circolata su alcune agenzie in base alla quale sarei corresponsabile della sottrazione alla Fondazione Maugeri di oltre 73 milioni di euro. Questa cifra è del tutto falsa, la sentenza di primo grado del processo Maugeri mi ha condannato per aver usufruito di 'utilità' del valore di 6 milioni euro (quindi non denaro contante per 73 milioni). Ma, come la mia difesa ha ampiamente dimostrato nel dibattimento in Appello, questi 6 milioni di utilità si rivelano pari a zero se osservati con un minimo di serietà: infatti - fa notare - la sentenza di primo grado sostiene che per essere stato ospite a bordo della barca di Daccò sarei diventato unico proprietario delle sue 3 barche così come avrei ricevuto un finanziamento elettorale che secondo la stessa Guardia di finanza è rimasto intatto nei conti di Daccò". Quindi, conclude l'ex presidente, "non solo non ho ricevuto 73 milioni di euro in contanti ma neppure utilità per 6 milioni. Il mio comportamento è sempre stato irreprensibile?.