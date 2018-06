Casa: Fimaa Roma, in primo trimestre mercato in ripresa, +3% nella capitale (3)

(AdnKronos) - E a proposito degli ultimi dati dell'Omi che fotografano per la Capitale un calo delle transazioni dell'1.9%? Il Presidente Maurizio Pezzetta non ha dubbi: "Il dato dell'Agenzia delle Entrate sulle compravendite residenziali tiene conto delle sole transazioni effettuate (rogiti), il sentiment degli Agenti immobiliari Fimaa Roma, invece, anche del dato dei preliminari di vendita", rileva Pezzetta. Il sentiment comunque percepito, aggiunge, "è di un trend positivo, ancora da consolidare, anche per il 2018, nonostante lo stallo politico degli ultimi mesi". A tal proposito, sottolinea, "chiedo con la convinzione che sia una scelta politica ormai indispensabile da parte del nuovo governo per rimettere in moto l'economia tutta, che si smetta di usare gli immobili come un bancomat per attingere e soddisfare le esigenze di cassa e di bilancio, come è stato fatto dagli ultimi governi che si sono succeduti. La pressione fiscale negli ultimi 10 anni è stata triplicata e ci auguriamo che venga capito che non si può continuare così, perché il comparto immobiliare è fondamentale per la crescita economica del Paese".