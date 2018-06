Casa: Fimaa Roma, in primo trimestre mercato in ripresa, +3% nella capitale (2)

(AdnKronos) - Tra le zone più gettonate di Roma il centro storico, l'Aventino, passando per Monteverde Vecchio, Trastevere, Prati e Parioli. Ricercati, ma meno del centro (proprio a causa della riduzione dei prezzi degli ultimi anni), gli alloggi a Roma Nord, come nelle zone di Vigna Clara o Fleming, Belsito e Balduina. Stabile l'interesse per la periferia, soprattutto se collegata alla metropolitana. Bene anche le compravendite di nuove unità: +10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ancora lunghi i tempi di attesa per comprare e vendere casa, compresi tra i 200 e i 213 giorni. Mentre lo sconto medio sul prezzo di offerta (o divario percentuale tra prezzo richiesto e prezzo definito) registrato dagli Agenti immobiliari FIMAA Roma è pari all'11%. "È un ottimo momento per investire sul mattone nella Capitale - sottolinea Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario Nazionale Fimaa e Presidente Fimaa Roma - I prezzi sono ancora in calo, anche se leggero, e i mutui continuano ad essere molto vantaggiosi. Per cui il consiglio per chi ha intenzione di acquistare un'abitazione è di affrettarsi prima della fine del quantitative easing, già annunciata per il 2019 dal Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, e di un eventuale rialzo dei valori immobiliari per i quali prevediamo di entrare nella stabilità già nei prossimi mesi?.