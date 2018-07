Carraro: Sace Simest supporta sviluppo commerciale in Perù

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Sace Simest, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha sostenuto le esportazioni in Perù di Carraro, azienda padovana leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e di trattori specializzati. Le esportazioni assicurate in questa fase, si legge in una nota, hanno per oggetto un lotto di trattori specializzati destinati al mercato peruviano per un importo complessivo di oltre 300mila euro e hanno beneficiato di un doppio intervento da parte di Sace Simest, prima con l'assicurazione del credito, conclusa direttamente online su www.sacesimest.it, e successivamente con lo sconto dei crediti da parte della società di factoring Sace Fct. Si tratta ormai di un rapporto consolidato, quello tra Sace Simest e Carraro, che ha usufruito delle soluzioni di protezione del credito e di sconto delle fatture anche in geografie più vicine come Turchia e Romania. "La storica relazione tra Carraro e Sace, iniziata negli anni '90 con l'avvio dell'internazionalizzazione del Gruppo, prosegue con successo anche oggi. ? ha commentato il Cfo del Gruppo Carraro, Enrico Gomiero ? Il rinnovato supporto a favore delle nostre attività commerciali in Perù è solo un tassello di un percorso che continua e che auspichiamo ci possa vedere nuovamente partner in futuri progetti di sviluppo".