Carabinieri: 204esimo anniversario Fondazione, cerimonie in tutta la Sicilia

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Cerimonie in tutta la Sicilia oggi in occasione del 204esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Si comincia alle 10 a Messina nella caserma Bonsignore, sede dei Comandi interregionale Culqualber e provinciale. Il comandante interregionale, generale di Corpo d'armata Luigi Robusto, commemorerà la ricorrenza con una sobria cerimonia militare, alla quale parteciperanno autorità civili, religiose e militari e una rappresentanza delle scuole di Messina. Alla manifestazione prenderanno parte, inoltre, familiari di carabinieri vittime del dovere e vari rappresentanti di enti civili e associazioni combattentistiche e d'arma della provincia. Saranno consegnate le ricompense ai militari che si sono distinti in attività di servizio. Sempre alle 10 in programma la cerimonia a Trapani, in via Orlandini, davanti la sede del Comando provinciale. La manifestazione, aperta ai cittadini, vedrà lo schieramento di un reparto in armi composto da una rappresentanza di carabinieri di tutte le componenti e delle specialità del Comando provinciale. Durante la cerimonia interverrà il comandante provinciale, colonnello Stefano Russo, e anche in questo caso saranno premiati i militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio. Sono, invece, in programma nel pomeriggio, alle 18.30, le celebrazioni a Palermo e Agrigento. Nel capoluogo siciliano la cerimonia si terrà nella caserma Dalla Chiesa, alla presenza, tra gli altri, del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Riccardo Galletta, e delle più alte cariche civili e militari della Regione.