Carabinieri: 204esimo anniversario Fondazione, cerimonie in tutta la Sicilia (2)

(AdnKronos) - Ad Agrigento, invece, la cerimonia si svolgerà nel Parco della Valle dei templi. Verrà schierato un reparto di formazione in armi, composto sia da carabinieri in grande uniforme speciale, sia in uniforme di rappresentanza. Sarà, inoltre, presente una componente dei reparti speciali operanti nella provincia, tra cui i carabinieri forestali, il Nucleo operativo ecologico, il Nucleo ispettorato del lavoro e anche militari impiegati in missione all'estero. Al termine della cerimonia militare, alle 20 circa, ci sarà un concerto eseguito dagli studenti del liceo musicale 'Ettore Majorana' di Agrigento, che si concluderà con la tradizionale marcia d'ordinanza dell'Arma dei carabinieri, la 'Fedelissima'.