Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - Oltre trenta chili di botti sono stati sequestrati, a Pozzallo (Ragusa), dai carabinieri a un uomo di 35 anni denunciato per commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti per la detenzione e messa in vendita. Per alcune delle batterie messe in vendita sarebbe stato necessario il porto d'armi. La merce, una volta venduta, avrebbe fruttato oltre duemila euro.