Capodanno: niente alcol e bottiglie in vetro a Messina, sindaco firma ordinanza

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Niente brindisi con bottiglie di spumante in vetro e bevande in lattina la notte di Capodanno a Messina. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco della città dello Stretto, Renato Accorinti, che dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande in lattine e vetro e di quelle alcoliche con gradazione superiore a 14 gradi. Lo stop riguarderà non solo piazza Duomo ma anche l'area ricompresa nel raggio di 200 metri. L'ordinanza dispone pure la rimozione di cassonetti per la raccolta di rifiuti di ogni genere e contenitori per abiti, e di ogni "oggetto atto ad impedire il normale e sicuro deflusso delle persone". "I privati (esercenti, condomini, ecc?), possessori di oggetti, come pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere posti lungo il percorso interessato e che possano impedire il normale e sicuro deflusso delle persone - spiegano dal Comune -, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del disposto".