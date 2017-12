Capodanno: Milano, in piazza Duomo 250 agenti polizia

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Saranno 250 gli uomini e le donne della polizia impegnati a garantire la sicurezza per il concerto e i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Oltre agli agenti in piazza ci saranno il personale dell'arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia penitenziaria e i militari dell'esercito italiano. Il servizio di sicurezza, si spiega dalla Questura di Milano, si avvarrà inoltre dell'ausilio della polizia locale e di personale dell'Atm. Verrà garantita inoltre la presenza di un presidio di assistenza sanitaria a cura del 118 e di presidi dei vigili del fuoco e della protezione civile. In piazza Duomo potranno accedere 20.070 persone al massimo, come autorizzato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, e avverrà attraverso nove varchi di accesso presidiati, con metaldetector e controllo delle borse e degli zaini. I varchi saranno posizionati in Piazzetta ex Reale, via Marconi, via Mazzini, via Torino, via Orefici, via Mercanti, via Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele e Corso Vittorio Emanuele angolo via Raffaele.