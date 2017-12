Capodanno: Coldiretti, 360 mln litri spumante italiano stappati all’estero

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 360 i milioni di litri di spumante italiano stappati all'estero nel 2017 con il record storico dei brindisi Made in Italy in aumento del 11% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell'esportazioni all'estero per un valore superiore a 1,3 miliardi, sulla base delle previsioni sui dati Istat. Fuori dai confini nazionali, sottolinea la Coldiretti, i consumatori più appassionati sono gli inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono nel 2017 il primo mercato mondiale di sbocco dello spumante italiano con le bottiglie esportate che fanno registrare un aumento del 13% di gran lunga davanti agli Stati Uniti, mentre in posizione piu' defilata sul podio si trova la Germania.