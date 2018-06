Cannabis: Ass. Coscioni, Oms avvia revisione proibizione

Roma, 19 giu. (AdnKronos Salute) - "Il Comitato di esperti sulle droghe dell'Organizzazione mondiale della salute è pronto a raccomandare una revisione della proibizione della cannabis a livello internazionale". Lo rende noto l'ex senatore Radicale Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni, presente nei giorni scorsi a Ginevra durante la sessione aperta della commissione di esperti sulle dipendenze da droga dell'Oms, che per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite avvierà una revisione delle proprietà terapeutiche della cannabis. In quell'occasione Associazione Coscioni, Forum Droghe, Società della Ragione e Fondazione DRCNet aveva presentato un documento a sostegno della ricollocazione della cannabis nelle tabelle internazionali. "L'Italia non ha partecipato alla fase di pre-revisione, eppure da 10 anni aggiorna continuamente il proprio quadro normativo sulla 'cannabis terapeutica'; vedremo se il sedicente 'Governo del Cambiamento' saprà cogliere questa occasione storica". Attualmente - ricorda l'associazione - la cannabis è inserita nella Tabella I (altamente additiva e soggetta ad abuso) e nella Tabella IV (sostanze incluse nella Tabella I raramente utilizzate nella pratica medica) della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961. Questo incrocio di collocazioni complica, e di fatto impedisce, la ricerca sui componenti attivi della pianta a causa delle difficoltà amministrative che gli scienziati incontrano per avere accesso alle sostanze.