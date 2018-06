Camera: testa a testa D’Incà-Nesci per questore, scoppia caso quote rosa

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Si attende il responso delle votazioni dei deputati M5S per il candidato alla carica di questore, un posto lasciato vacante da Riccardo Fraccaro, nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento. A quanto si apprende, si profila un testa a testa tra due deputati della 'vecchia guardia', Dalila Nesci e Federico D'Incà. Ma, raccontano beninformati all'Adnkronos, all'interno del Movimento sarebbe scoppiato un vero e proprio caso quote rosa: troppo poche le donne chiamate a rivestire un ruolo nel governo Conte. E così in molti stamani avrebbero espresso una preferenza per Nesci proprio per bilanciare la preponderante presenza maschile nell'esecutivo, e affidare così un nuovo incarico 'rosa' nell'ufficio di presidenza dove i grillini contano già su altre tre presenze femminili all'attivo: la vicepresidente Maria Edera Spadoni e le segretarie di presidenza Mirella Liuzzi e Azzurra Cancelleri. La decisione finale su chi avrà il ruolo da questore, dopo il voto dell'assemblea, spetterà comunque al direttivo del M5S alla Camera, che attualmente sembra orientato all'indicazione di Nesci proprio per motivi di parità di genere.