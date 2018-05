Caltanissetta: truffa su fondi pubblici, danno erariale da 22 mln (2)

(AdnKronos) - Un comportamento che ha di fatto aumentato annualmente i debiti costringendo il rappresentante legale all'inevitabile fallimento. In relazione ai progetti finanziati dalla Regione siciliana è stata appurata una indebita percezione di contributi pubblici a danno dello Stato per un importo complessivo di quasi ventidue milioni di euro con un danno erariale di pari importo al bilancio della Regione. L'uomo è stato segnalato anche per truffa aggravata perché ha indotto in errore gli uffici Regione preposti al controllo e alla revisione. L'importo della truffa aggravata è stato calcolato in oltre un milione e settecentomila euro.