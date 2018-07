Caccia: Lombardia sfida Ispra, assessore Rolfi lancia appello a governo

(AdnKronos) - Milano, 24 lug. Regione Lombardia sfida Ispra approvando la delibera che dà il via libera alla caccia in deroga allo storno durante la prossima stagione venatoria e l'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi lancia un appello al governo e al ministro Sergio Costa perché venga modificato l'elenco delle specie cacciabili. All'indomani di un provvedimento "che si discosta in maniera netta dal parere dell'Ispra" e che "intende tutelare gli agricoltori e il loro lavoro e consentire l'attività venatoria su tutto il territorio regionale con condizioni meno restrittive", oggi in commissione Agricoltura, l'assessore rimarca la "novità importante che testimonia la nostra volontà di affrontare il tema della caccia". Dal 2008 al 2017 lo storno ha causato alle colture lombarde danni accertati per 787mila euro. Nel 2017 ha provocato 60mila euro di danni a raccolti di vite, melo, mirtillo e ciliegio. Un tema, quello della caccia in deroga, dove il parere dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, è vincolante rispetto a eventuali procedure di infrazione per il mancato rispetto della direttiva europea. Un rischio per ora 'congelato', ma concreto, per la Lombardia.