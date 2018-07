Caccia: Lombardia sfida Ispra, assessore Rolfi lancia appello a governo (2)

(AdnKronos) - In questo senso, occorre "trovare un compromesso" e calcolare i rischi: l'infrazione non scatta per la caccia in deroga allo storno e su questo terreno bisogna giocare una partita "in tandem" con il governo. Più difficile la trattativa tra Regione Lombardia e Ispra sugli altri fronti, ma "Mi fa molto piacere che Ispra abbia disponibilità a venire il prima possibile in Commissione, perché noi attendiamo una risposta alle nostre controdeduzioni rispetto al parere negativo sulla caccia a peppola e fringuello", sottolinea l'assessore lombardo Rolfi. Un incontro che potrebbe essere in calendario il 6 settembre prossimo, nel frattempo l'attività sul tema non si ferma. Due le strade da continuare a percorrere, spiega l'assessore Rolfi. "Continuare a insistere nei provvedimenti, nel merito, nelle motivazioni, nella documentazione, nell'attività di confronto responsabile con Ispra per far riconoscere un diritto. Dall'altro lato il governo può modificare le regole delle specie cacciabili: Ispra, nel 2006, ha dato parere favorevole all'inserimento dello storno alla specie cacciabile, ragion per cui il governo potrebbe cogliere questo parere per modificare le regole delle specie cacciabile", chiosa Rolfi.