Brexit: Bernier, bene incontro Conte, diritti italiani verranno tutelati

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Con il premier Giuseppe Conte c'è stato "un dialogo estremamente costruttivo, ho incontrato prima il ministro delle Finanze" Giovanni Tria "per la preparazione e per fare il punto sul Consiglio europeo" del prossimo 17 ottobre "dedicato in particolare al tema della Brexit". Così il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, uscendo da Palazzo Chigi dopo aver visto il presidente del Consiglio. "Dobbiamo conseguire un progresso decisivo nei negoziati - rimarca Bernier - siamo al tratto finale" di strada per giungere a un trattato che consenta un'"uscita ordinata del Regno Unito" dall'Ue, "e fissare anche la prospettiva per avere delle relazioni durature con questo grande paese".