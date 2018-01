Brescia: caccia con fucile ‘clandestino’, arrestato bracconiere

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - A caccia con un'arma 'clandestina': arrestato bracconiere nelle campagne di Pontoglio, in provincia di Brescia. Nella giornata del 31 dicembre scorso, le guardie Wwf si sono imbattute in un uomo che utilizzava, per la caccia a piccolo uccelli, un fucile di fattura artigianale calibro 8. L'uomo è stato sorpreso mentre, vicino a una baracca, esplodeva un colpo di fucile. Al controllo, l'uomo risultava privo di licenza di caccia (scaduta nel 1992) e in possesso dell'arma artigianale e pertanto classificata come clandestina. Immediato l'intervento della polizia Provinciale e delle guardie volontarie della Provincia: venivano poste sotto sequestro l'arma, le cartucce e la fauna protetta morta (storno, fanello e tortore). Sul posto anche i carabinieri di Rudiano che facevano scattare le manette.