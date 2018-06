Brasile in ansia per Neymar

Sochi, 19 giu. - (AdnKronos/Dpa) - Neymar tiene in ansia il Brasile in vista del match di venerdì contro la Costa Rica, valido per la seconda giornata del gruppo E del . Il fuoriclasse verdeoro ha abbandonato anzitempo l'allenamento, lasciando il campo quasi zoppicando dopo circa un quarto d'ora. Le sue condizioni ora preoccupano il ct Tite, che anche recentemente ha riconosciuto che Neymar non è ancora al top dopo l'operazione al piede destro che lo ha costretto a un lungo stop nella seconda parte della stagione con il Paris Saint-Germain. Un portavoce del team ha però precisato che il problema fisico accusato oggi da Neymar non è legato all'infortunio che lo scorso marzo lo aveva costretto all'operazione ma è conseguenza di uno scontro di gioco nel match pareggiato contro la Svizzera dalla Selecao all'esordio nella rassegna iridata.