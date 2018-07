Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Il 19 luglio, la famiglia Borsellino si troverà nella Chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo, "comunità impegnata per il riscatto del territorio, a cui è da sempre legata". Alle 8.30, don Cosimo Scordato celebrerà una messa per Paolo, Agostino, Vincenzo, Emanuela, Walter e Claudio, in un momento di preghiera e di condivisione. Lo rende noto la famiglia del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992.